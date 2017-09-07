Aksaray'da öğrencilere uyuşturucu satmaya hazırlanmışlar



AKSARAY'da polisin düzenlediği operasyonla durdurulan araçtan 3 kilo Extacy hap, 131 gram uyuşturucu skank, 0.66 gram kokain ele geçirildi. Sürücü Mahmut S., çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, uyuşturucu maddeleri okullar açıldıktan sonra öğrencilere satmaya hazırlandıkları ileri sürüldü.



Aksaray Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, bir araçla Aksaray'ya uyuşturucu madde sevkiyatı yapılacağı bilgisini aldı. Bunun üzerine çalışma başlatan polis, sevkiyatın yapıldığı 34 UP 4968 plakalı hafif ticari aracı düzenlenen operasyonla kent merkezi girişinde durdurdu. Araçta yapılan aramada. 2 kilo 992 gram Extacy hap, 131 gram bonzai türevi sentetik bir uyuşturucu olan skank, yine 3 adet içilmeye hazır 7 gram skank, 0.66 gram kokain ve uyuşturucu madde ticaretinden elde edilen 500 lira ele geçirildi. Gözaltına alınan sürücü Mahmut S., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Uyuşturucu maddeleri okullar açıldıktan sonra öğrencilere satmaya hazırlandıkları ileri sürüldü.