Aksaray'da öğrenciler, aileleriyle evlerin duvar ve balkonlarını süsleyerek 23 Nisan'a hazırlanıyor
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23 Nisan, Aksaray, Güncel

Aksaray'da öğrenciler, aileleriyle evlerin duvar ve balkonlarını süsleyerek 23 Nisan'a hazırlanıyor

Aksaray'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında uzaktan eğitime geçilmesiyle birlikte okullarına gidemeyen çocuklar, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı evlerinde kutlamaya hazırlanıyor.

22.04.2020 11:54 | Son Güncelleme: 22.04.2020 11:54
Aksaray'da öğrenciler, aileleriyle evlerin duvar ve balkonlarını süsleyerek 23 Nisan'a hazırlanıyor

Aksaray'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında uzaktan eğitime geçilmesiyle birlikte okullarına gidemeyen çocuklar, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı evlerinde kutlamaya hazırlanıyor.

Kovid-19 salgını nedeniyle eğitime uzaktan devam eden çocuklar, evlerinin balkonları, camları ile duvarlarını Türk bayrağı, balon, resim ve rengarenk pankartlarla süsledi.

Emlak Kredi İlkokulu öğrencisi 6 yaşındaki Yusuf Ali Arı, dedesi İsmet Önal ve teyzesi Elif Önal ile birlikte evlerinin duvarını süsleyerek, 23 Nisan için hazırlık yaptı.

Yusuf Ali Arı, gazetecilere yaptığı açıklamada, duvar süsleri için bayrak boyadığını ve gökkuşağı resmi yaptığını söyledi.

Dedesiyle birlikte balon almaya gittiklerini belirten Arı, "Balonları aldık eve geldik. Onları şişirdik. Bayraklarımızı da duvara astık. Çok güzelce evimizin bir köşesini süsledik. Teyzem de sağ olsun 23 Nisan şiiri ezberletti. Şimdi dedemler ne zaman isterse ben de yüksek sesle o şiiri okuyorum." diye konuştu.

Dede İsmet Önal ise Kovid-19 salgını nedeniyle torununun dışarıya çıkamadığını ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutlayamadığını dile getirdi.

Kendilerinin de evin duvarını süslediklerini ve bayramı kutlayacaklarını anlatan Önal, "Torunumun, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutlama hevesinden geri kalmaması için duvarı süsledik. Tüm ailecek torunumuz için etkinlik hazırladık. O da çok sevindi. Hep birlikte duvarı süsledik, balonları şişirdik." ifadesini kullandı.

Teyze Elif Önal da yeğeni Yusuf Ali için sınıf ortamında bir çalışma hazırladıklarını ve duvarı güzelce süslediklerini kaydetti.

Öte yandan Meydan Mahallesi'nde oturan Doğa ve Can Ay için de dedeleri Abdülkadir Ay, evlerinin balkonunu süsledi.

Dede Ay, balkonu Türk bayrağı, balon, resim ve pankartlarla rengarenk hale getirdi.

Kaynak: AA

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