Aksaray'da Öğrenci Kavgası: 3 Yaralı

Aksaray'da, üniversite öğrencisi iki grup arasında çıkan kavgada 3 kişi yaralandı, 8 kişi gözaltına alındı.



Alınan bilgiye göre, Aksaray Üniversitesinde eğitim gören iki grup öğrenci, Mühendislik Fakültesi önünde henüz bilinmeyen bir sebeple tartıştı.



Kısa sürede kavgaya dönüşen olayda darbedilen 3 öğrenci yaralandı. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, öğrencilere müdahale ederek, kavganın büyümesini önledi.



Yaralı öğrenciler, Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Polis, kavgaya karıştığı belirlenen 8 öğrenciyi gözaltına aldı.



Şüpheliler, Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesindeki sağlık kontrollerinin ardından emniyete götürüldü.