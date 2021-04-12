Aksaray'da Nisan ayında yağan kar çocukları sevindirdi
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Aksaray'da Nisan ayında yağan kar çocukları sevindirdi

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Aksaray'da Nisan ayında yağan kar çocukları sevindirdi

Aksaray'ın Güzelyurt ilçesinde Nisan ayının ikinci haftasında etkili olan kar yağışı nedeniyle ilçe beyaza bürünürken, yağışla birlikte sokaklara çıkan çocuklar kartopu oynayıp, kayarak eğlendi.

Aksaray'ın Güzelyurt ilçesinde Nisan ayının ikinci haftasında etkili olan kar yağışı nedeniyle ilçe beyaza bürünürken, yağışla birlikte sokaklara çıkan çocuklar kartopu oynayıp, kayarak eğlendi.

İlçede gece saatlerinde başlayan ve ara ara etkisini artıran kar yağışı nedeniyle ilçe beyaza büründü. Nisan ayının ikinci haftası yüksek kesimlerde etkili olan kar yağışı çocukları da sevindirdi. Yollar karla kaplanırken, çocukların oyun alanlarında kar birikintileri oluştu. İlçede mahalle aralarına ve dik yokuşların olduğu yerlere çıkan çocuklar evlerden getirdikleri tepsi ve poşetlerin üzerine oturarak karın tadını çıkardı. Çocuklar gün boyu kartopu oynayarak gönüllerince eğlenirken, kendilerini görüntüleyen basın mensuplarına da kar attı. - AKSARAY

Aksaray'da Nisan ayında yağan kar çocukları sevindirdi
Aksaray'da Nisan ayında yağan kar çocukları sevindirdi
Aksaray'da Nisan ayında yağan kar çocukları sevindirdi
Aksaray'da Nisan ayında yağan kar çocukları sevindirdi
Aksaray'da Nisan ayında yağan kar çocukları sevindirdi
Aksaray'da Nisan ayında yağan kar çocukları sevindirdi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 12.4.2021 17:30:27. #1.14#
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