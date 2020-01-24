Aksaray'da müstakil evde yangın
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Aksaray'da müstakil evde yangın

Aksaray'da müstakil bir evde sobanın neden olduğu yanın, itfaiye tarafından söndürüldü.

24.01.2020 17:25 | Son Güncelleme: 24.01.2020 17:30
Aksaray'da müstakil evde yangın

'da müstakil bir evde sobanın neden olduğu yanın, tarafından söndürüldü.


Yangın, Ereğli Kapı Mahallesi 1427 Sokak'ta bulunan 38 numaralı müstakil evde çıktı. Edinilen bilgiye göre, yabancı uyruklu Zamir A. isimli şahsın oturduğu evde kimsenin olmadığı sırada sobadan sıçrayan kıvılcım sonucu yangın çıktı. Yangın kısa sürede odayı sararken, dumanı gören vatandaşlar durumu ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen Aksaray Belediyesi Müdürlüğü ekipleri yangına müdahale etti. Yangında bir oda kullanılmaz hale gelirken, diğer odalarda küçük çapta hasar meydana geldi. - AKSARAY

Kaynak: İHA
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