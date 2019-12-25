Aksaray'da motosiklet hırsızları tutuklandı

25.12.2019 15:16 | Son Güncelleme: 25.12.2019 15:16

Aksaray'da, motosiklet çaldıkları iddiasıyla yakalanan 2 kişi tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri Coğlaki Mahallesi'nde meydana gelen motosiklet hırsızlığı üzerine çalışma başlattı.

Teknik ve fiziki takip sonucu hırsızlık şüphelileri R.A. (22) ve M.Y. (24) gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar çıkarıldıkları mahkemede tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Öte yandan R.A'nın cezaevi firarisi olduğu ve Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığınca hırsızlık suçundan hakkında 14 yıl kesinleşmiş hapis cezası olduğu öğrenildi.

Kaynak: AA