Aksaray'da minibüsün şarampole devrilmesi sonucu 6'sı çocuk 9 kişi yaralandı
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Aksaray'da minibüsün şarampole devrilmesi sonucu 6'sı çocuk 9 kişi yaralandı

Aksaray'da minibüsün şarampole devrilmesi sonucu 6'sı çocuk 9 kişi yaralandı
Anadolu Ajansı / Zekeriya Karadavut - Haberler | Güncel

Aksaray'da meydana gelen trafik kazasında 6'sı çocuk 9 kişi yaralandı.

Aksaray'da meydana gelen trafik kazasında 6'sı çocuk 9 kişi yaralandı.

Mustafa Masaler (55) idaresindeki 54 BU 098 plakalı minibüs, Aksaray-Ankara karayolu 45. kilometresinde şarampole devrildi.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi.

Kazada, sürücü Masaler ile Cuma Yıldız (16), Ender Özbulut (13), Can Uçar Kaplı (13), Elif Kaplı (32) Orhan Can Kaplı (38), Muharrem Kaplı (8), Caner Kaplı (9) ve Tülin Kaplı (6) yaralandı.

Sağlık ekiplerince Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zekeriya Karadavut

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Aksaray'da minibüsün şarampole devrilmesi sonucu 6'sı çocuk 9 kişi yaralandı - Haberler
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