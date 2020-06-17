Aksaray'da minibüsün gizli bölmelerindeki 19 kilo 550 gram esrarı "Bixi" buldu
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Aksaray'da minibüsün gizli bölmelerindeki 19 kilo 550 gram esrarı "Bixi" buldu

Aksaray'da minibüsün farklı bölgelerine gizlenmiş 19 kilo 550 gram esrar, narkotik köpeği "Bixi"nin yardımıyla ele geçirildi, bir kişi tutuklandı.

Aksaray'da minibüsün gizli bölmelerindeki 19 kilo 550 gram esrarı
17.06.2020 14:39 | Son Güncelleme: 17.06.2020 15:02

Aksaray'da minibüsün farklı bölgelerine gizlenmiş 19 kilo 550 gram esrar, narkotik köpeği "Bixi"nin yardımıyla ele geçirildi, bir kişi tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şubesi ekipleri, uyuşturucu kullanımı ve satışıyla mücadele çalışmaları kapsamında takip ettikleri bir minibüsü durdurdu.

Minibüste narkotik köpeği "Bixi"nin desteğiyle yapılan aramada, gizli bölmelere saklanmış 6 parça halinde 19 kilo 550 gram esrar ele geçirildi. Sürücü A.E. (32) gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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