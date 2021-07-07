Aksaray'da minibüsle otomobil çarpıştı: 5 yaralı

Aksaray'da minibüs ile otomobilin çarpışması sonucu 3'ü çocuk 5 kişi yaralandı.

Aksaray'da minibüs ile otomobilin çarpışması sonucu 3'ü çocuk 5 kişi yaralandı.

Naci Konar (65) idaresindeki 06 S 0507 plakalı minibüs, Selçuk Bulvarı'nda Taner Ebem (22) yönetimindeki otomobille çarpıştı.

Olay yerine çok sayıda polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi.

Kazada, sürücü Ebem ile minibüsteki Rabia Alibeyoğlu (45), Ömer Agah Dilek (3), Elif İkra Çoban (6) ve İlker Gökalp Durur (10) yaralandı.

Sağlık ekiplerince Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edilen yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zekeriya Karadavut