Aksaray'da minibüs TIR'a çarptı: 2'si çocuk, 6 yaralı AKSARAY'da, TIR'a çarpan minibüste bulunan aynı aileden 2'si çocuk, 6 kişi yaralandı.

AKSARAY'da, TIR'a çarpan minibüste bulunan aynı aileden 2'si çocuk, 6 kişi yaralandı.

Kaza, saat 08.30 sıralarında Aksaray-Adana Karayolu'nun 5'inci kilometresinde meydana geldi. İstanbul'dan Diyarbakır'a giden Mustafa Sural (39) yönetimindeki 34 JS 5070 plakalı minibüs, aynı istikamette seyir halinde bulunan Hüseyin İpek (56) yönetimindeki 68 SAE 321 plakalı TIR'a arkadan çarptı. Kazada minibüsteki Songül Adabalı (21), Nurcan Adabalı (21), Mehmet Şahin (18), Zehra Adabalı (7), İbrahim Adabalı (3) ve Şahin Adabalı (18) yaralandı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak, tedavi altına alındı.Kazadan yara almadan kurtulan anne ise 2 çocuğuna sarılıp, ağladı. Anne ve çocuklarını, polis sakinleştirdi.

Kaza yapan ailenin 'koronavirüs' salgını nedeniyle memleketlerine gitmek istedikleri öğrenildi.

Kaynak: DHA