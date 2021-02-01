Aksaray'da minibüs ile çarpışan motosikletin sürücüsü öldü
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Aksaray'da minibüs ile çarpışan motosikletin sürücüsü öldü

01.02.2021 19:59 | Son Güncelleme: 01.02.2021 20:02
Aksaray'da minibüs ile çarpışan motosikletin sürücüsü öldü

Aksaray'ın Gülağaç ilçesinde minibüs ile çarpışan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti.

Aksaray'ın Gülağaç ilçesinde minibüs ile çarpışan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti.

R.G. (22) yönetimindeki 68 RA 276 plakalı minibüs ile Recep Kalaner (22) idaresindeki plakasız motosiklet, Hastane Kavşağı'nda çarpıştı.

Olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada motosiklet sürücüsü Kalaner, olay yerinde hayatını kaybetti.

Minibüs sürücüsü R.G. polis ekiplerince gözaltına alındı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zekeriya Karadavut

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