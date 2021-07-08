Aksaray'da mezuniyet töreninde evlilik teklifi sürprizi
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Aksaray'da mezuniyet töreninde evlilik teklifi sürprizi

Aksaray'da mezuniyet töreninde evlilik teklifi sürprizi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Aksaray Üniversitesi'nden (ASÜ) mezun olan sevgilisi için il dışından gelen genç, diplomasını alan kız arkadaşına yüzlerce kişinin önünde evlenme teklif etti.

Aksaray Üniversitesi'nden (ASÜ) mezun olan sevgilisi için il dışından gelen genç, diplomasını alan kız arkadaşına yüzlerce kişinin önünde evlenme teklif etti.

ASÜ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesinin ASÜ Stadyumu'nda düzenlenen mezuniyet töreni renkli görüntülere sahne oldu. 4 yıllık eğitimini tamamlayarak mezun olan sevgilisi Merve Yozgat'a (24) evlilik teklifinde bulunmak için Rektör Prof. Dr. Yusuf Şahin ile iletişime geçmeye çalışan Muhammet Yeşiltaş (24) bir süre sonra rektöre ulaştı. Rektör Şahin ile görüşen Muhammet Yeşiltaş, rektörden aldığı izin ve bazı desteklerle İstanbul'dan gelerek mezuniyet törenine katıldı. Muhammet Yeşiltaş, sevgilisi öğretim üyelerinden diplomasını aldığı esnada sahneye çıktı. Rektör Şahin eşliğinde sahneye çıkan genç, elinde yüzükle diz çökerek sevgilisine evlilik teklifinde bulundu. Merve Yozgat sevgilisinin teklifini yüksek sesle "evet" diyerek kabul etti.

Gençlerin yuva kurmasını olumlu bulduğunu belirterek gençleri tebrik eden Rektör Şahin, "Gençlerin evlenmesini özellikle de genç yaşlarda çok kıymetli olduğunu düşünüyorum. Şimdi bu program esnasında hareket ettikleri için şu çerçeveyi çizmemiz lazım; bir anne babalarınızın bilgisi dahilinde olmadan bu süreç ilerlemeyecek söz mü?" diyerek gençlerden söz istedi. Rektör Şahin'e söz veren gençler sahneden el ele ayrıldı.

Duygularını anlatan Muhammet Yeşiltaş, "Bugün onun mutlu günüydü. Bir mutlulukta ben yaşatmak istedim. Teklifimi kabul ettiği için kendisine çok teşekkür ederim. Beni dünyanın en mutlu insanı yaptı. Bu plan İstanbul'dan gelmeden önce aklımdaydı. Sayın rektörümüze bir şekilde ulaştım. Koruması vasıtasıyla notumu ilettim. Kendisi de beni kırmadı. Sahnede teklif etme fırsatını bana yaşattı. Kendisine tekrar teşekkür ediyorum. Her şey çok güzeldi" diye konuştu.

Heyecanlı olduğunu dile getiren Merve Yozgat ise, "Bu sürprizi yapmasını beklemiyordum. O yüzden teşekkür ediyorum. Mutluyum, öyle söyleyebilirim. Biraz heyecanlıyım. Çok teşekkür ederim" ifadelerini kullandı. - AKSARAY

Aksaray'da mezuniyet töreninde evlilik teklifi sürprizi
Aksaray'da mezuniyet töreninde evlilik teklifi sürprizi
Aksaray'da mezuniyet töreninde evlilik teklifi sürprizi
Aksaray'da mezuniyet töreninde evlilik teklifi sürprizi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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