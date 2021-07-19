Aksaray'da mezarlıklarda bayram ziyareti yoğunluğu
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Aksaray'da mezarlıklarda bayram ziyareti yoğunluğu

Aksaray'da mezarlıklarda bayram ziyareti yoğunluğu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Aksaray'da Kurban Bayramı arefesinde mezarlıklar kabir ziyareti yapan vatandaşlarla doldu taştı.

Aksaray'da Kurban Bayramı arefesinde mezarlıklar kabir ziyareti yapan vatandaşlarla doldu taştı.

Arefe gününde Aksaray'da Ervah Kabristanlığı ve Bedir Muhtar Mezarlığı en yoğun günlerinden birini yaşadı. Sabahın erken saatlerinde başlayan mezarlık ziyaretleri her iki mezarlıkta da devam etti. Yakınlarının mezarlarını ziyaret etmek için gelen birçok vatandaş mezar başlarında Kur'an-ı Kerim okuyup dualar etti. Kabir ziyaretine gelen vatandaşlardan kimi kabir başlarında Yasin-i Şerif okurken bazı vatandaşlar da kabirlerin etrafında temizlik yaparak mezarları suladı. Kimi vatandaşlar da yakınlarını kaybetmenin verdiği hüzünle gözyaşlarını tutamayarak mezar başında ağladı.

Arefe gününde başta anne ve babası olmak üzere vefat etmiş olan tüm yakınlarının kabirlerini ziyarete geldiklerini belirten Ramazan Çelik (62), "Bir bayrama daha kavuştuk. Bugün geldik mezarlarımızı ziyaret ettik. Duamızı okuduk. Allah kabul etsin. Ziyaretimizi gerçekleştirdik. Bütün geçmişlerimizi ölülerimizi ziyaret ettik. Allah rahmet eylesin, hepsinin mekanı cennet olsun. Herkesin, bütün İslam Alemi'nin bayramı mübarek olsun. Allah nice bayramlara eriştirsin" dedi. - AKSARAY

Aksaray'da mezarlıklarda bayram ziyareti yoğunluğu
Aksaray'da mezarlıklarda bayram ziyareti yoğunluğu
Aksaray'da mezarlıklarda bayram ziyareti yoğunluğu
Aksaray'da mezarlıklarda bayram ziyareti yoğunluğu
Aksaray'da mezarlıklarda bayram ziyareti yoğunluğu
Aksaray'da mezarlıklarda bayram ziyareti yoğunluğu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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