Aksaray'da meyve yüklü kamyonet devrildi: 1 yaralı
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Aksaray, Konya, 3. Sayfa

Aksaray'da meyve yüklü kamyonet devrildi: 1 yaralı

Aksaray'da meyve yüklü kamyonetin refüje devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

04.04.2020 21:21 | Son Güncelleme: 04.04.2020 21:22
Aksaray'da meyve yüklü kamyonet devrildi: 1 yaralı

Aksaray'da meyve yüklü kamyonetin refüje devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Kaza, Aksaray-Konya karayolu Yapılcan mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Konya'dan Aksaray istikametine seyreden Şükrü K. (63) idaresindeki 68 BS 941 plakalı meyve yüklü kamyonet sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kayarak refüje devrildi. Kazada sürücü yaralanırken, kamyonetin kasasındaki meyveler yola saçıldı. Yoldan geçen diğer sürücülerin ihbarı üzerine 112 Acil Çağrı Merkezi olay yerine sağlık ve polis ekiplerini sevk etti. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alarak inceleme başlatırken, yaralı sürücü ambulansla Aksaray Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisi'ne kaldırıldı. Burada yapılan tedavisi sonucu sürücünün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - AKSARAY

Kaynak: İHA

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