Aksaray'da meydanlar güvercinlere kaldı
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Aksaray'da meydanlar güvercinlere kaldı

12.12.2020 15:21 | Son Güncelleme: 12.12.2020 15:24
Aksaray'da meydanlar güvercinlere kaldı

AKSARAY'da sokağa çıkma kısıtlamasının birinci gününde boş kalan meydandaki güvercinleri, belediye çalışanları besledi.

AKSARAY'da sokağa çıkma kısıtlamasının birinci gününde boş kalan meydandaki güvercinleri, belediye çalışanları besledi.

İçişleri Bakanlığı'nın koronavirüs tedbirleri kapsamında uyguladığı 56 saat sürecek sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle 15 Temmuz Milli İrade Meydanı güvercinlere kaldı. Polis ekipleri il genelinde önlem alarak, denetim gerçekleştirdi. Meydanlarda görev yapan polisler ve belediye çalışanları, güvercinleri besledi.


Aksaray'da meydanlar güvercinlere kaldı
Aksaray'da meydanlar güvercinlere kaldı
Aksaray'da meydanlar güvercinlere kaldı
Aksaray'da meydanlar güvercinlere kaldı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Erkan ALTUNTAŞ

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