Aksaray'da tarım işçileri yalnız bırakılmıyor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Aksaray'da tarım işçileri yalnız bırakılmıyor

İhlas Haber Ajansı / Yasin Can - Haberler | Ekonomi

Aksaray'da tarım işçileri yalnız bırakılmıyor Nüfusunun yüzde 80'inin tarım ve hayvancılıktan geçimini sağladığı Aksaray'da sektörün olmazsa olmazı mevsimlik tarım işçilerinin tüm ihtiyaçları Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından karşılanıyor.

Aksaray'da tarım işçileri yalnız bırakılmıyor

AKSARAY - Nüfusunun yüzde 80'inin tarım ve hayvancılıktan geçimini sağladığı Aksaray'da sektörün olmazsa olmazı mevsimlik tarım işçilerinin tüm ihtiyaçları Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından karşılanıyor.

Tarım ve hayvancılık sektöründe İç Anadolu Bölgesinin önemli üretim merkezi olan Aksaray'da mevsimlik tarım işçileri arazilerde çalışmalarını sürdürüyor. Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri de tarım işçilerini ziyaret ederek işçilerin ihtiyaçlarını karşılıyor. Kent genelinde tarım arazilerini gezen, üretici ve işçilerle bir araya gelen Tarım ve Orman Müdürü Bülent Saklav, tarım işçileri ile görüşerek ihtiyaçları ve sıkıntıları hakkında bilgiler alıyor. Yapılan görüşmenin ardından tarım işçilerinin talepleri doğrultusunda tüm zaruri ihtiyaçlar gideriliyor.

"Tarım işçileri üretimin olmazsa olmazlarından"

Tarım işçilerinin her türlü ihtiyaçlarının giderildiğini belirterek üretimin olmazsa olmaz unsurlarından olduklarını belirten Tarım ve Orman Müdürü Bülent Saklav, "Mevsimlik tarım işçilerini ziyaret ettik. Tabii mevsimlik tarım işçileri üretimin olmazsa olmazlarından. Onların yaşam standartlarını ve refahlarını iyi seviyede tutmak amacıyla elimizden gelen çalışmaları yapıyoruz. Bununla alakalı bakanlığımızın ve valiliğimizin talimatları doğrultusunda projeler yaptık. Geçen sene yaptığımız projeyle mevsimlik tarım işçilerimize tuvalet ve banyo ihtiyaçlarını karşıladık. Gerekli su ihtiyaçlarını da bulundukları il ve ilçe kapsamında karşılıyoruz. Amacımız, onlar rahat bir şekilde çalışsın, tarımsal üretime katkı sağlasın. Mevsimlik tarım işçilerimizi sürekli geziyoruz, sıkıntılarını soruyoruz. Bir sıkıntıları var mı, konaklamayla alakalı, su veya kendi sağlıklarıyla alakalı, tarımsal üretimle alakalı bu konuda kendilerinden bilgiler aldıktan sonra sıkıntıları varsa elimizden gelen gayreti gösterip çözmeye çalışıyoruz. Şu anda bir sıkıntı gözükmüyor. İlimizde tarımsal üretim de devam ediyor, ihtiyaçlarını da karşılıyoruz" dedi.

Çiftçi Yasin Tekiz tarım müdürlüğü tarafından kendilerine yardımcı olunduğunu belirterek, "Tarım müdürlüğü ekiplerimiz, müdürümüz devamlı bizlere yardımcı oluyor. Koordineli bir şekilde denetleyip bizi bilgilendiriyorlar. İhtiyaçlarımızı gideriyorlar" diye konuştu.

Mevsimlik tarım işçisi Ahmet Demir de, "İşe geliyoruz, çapa yapıyoruz, tarım işçisiyiz. Tarlaya geliyoruz, eve gidiyoruz. Tarım müdürlüğü ihtiyaçlarımızı gideriyor. Hiçbir sıkıntımız yok Allah'a şükür" ifadelerini kullandı.

Aksaray'da tarım işçileri yalnız bırakılmıyor
Aksaray'da tarım işçileri yalnız bırakılmıyor
Aksaray'da tarım işçileri yalnız bırakılmıyor
Aksaray'da tarım işçileri yalnız bırakılmıyor
Aksaray'da tarım işçileri yalnız bırakılmıyor
Aksaray'da tarım işçileri yalnız bırakılmıyor
Aksaray'da tarım işçileri yalnız bırakılmıyor
Aksaray'da tarım işçileri yalnız bırakılmıyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yasin Can

Çadırda yaşayan tarım işçisi aileye kaçak su kullandıkları gerekçesiyle 7 bin lira borç geldi
Çadırda yaşayan tarım işçisi aileye kaçak su kullandıkları gerekçesiyle 7 bin lira borç geldi
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Sedat Peker Murat Kurum Memduh Büyükkılıç Adil Karaismailoğlu Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı
Magazin Metin Uca Seda Sayan Acun Ilıcalı Serenay Sarıkaya
Spor Ozan Tufan Şenol Güneş Yiğit Şardan Mustafa Cengiz Dorukhan Toköz
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Aksaray'da tarım işçileri yalnız bırakılmıyor - Haberler Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 9.6.2021 11:59:39. #1.16#

title