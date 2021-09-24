Aksaray'da mevsimlik işçileri taşıyan minibüs tırla çarpıştı, 17 kişi yaralandı

AKSARAY (AA) - Aksaray'da mevsimlik işçilerin içerisinde bulunduğu minibüsün tıra çarpması sonucu 2'si çocuk 17 kişi yaralandı.

Mehmet Erkek (42) idaresindeki 71 DL 099 mevsimlik işçileri taşıyan minibüs, Ali D. (45) kontrolündeki 80 HK 013 plakalı tıra Aksaray-Adana kara yolu Karasu Kavşağı'nda arkadan çarptı.

Diğer sürücülerin haber vermesi üzerine kaza yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Sürücü Erkek ile minibüsteki ikisi çocuk 17 kişi yaralandı.

Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı.