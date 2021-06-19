Aksaray'da Metruk Bina Yangını
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Aksaray'da Metruk Bina Yangını

Aksaray'da Metruk Bina Yangını
Habermetre - Haberler | Toplum

HaberlerAksaray'da metruk bina yangını meydana geldi.

HaberlerAksaray'da metruk bina yangını meydana geldi. Fatih Aksaray Mahallesi Alboyacılar Solak üzerinde bulunan 4 katlı metruk binada yangın meydana geldi. Saat 16: 21 sıralarında alınan ihbarlar üzerine olay yerine Fatih, Beyoğlu, Kocamustafapaşa ve Eminönü İtfaiye ekiplerimiz sevk edildi. Kısa süre içerisinde olay yerine ulaşan ekiplerimizin çalışmaları sonucu yangın söndürüldü. Maddi hasarın meydana geldiği olayda yaralı ve can kaybı yaşanmadı.

Kaynak: Habermetre

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