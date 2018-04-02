Aksaray'da Mehmetçik Vakfı'na Destek

Aksaray'da 75. Yıl Mesleki Teknik ve Anadolu Lisesi öğretmenleri, 1 haftalık nöbet ücretlerini ve öğrencilerin harçlıklarını Mehmetçik Vakfı'na bağışladı.

Okuldan yapılan yazılı açıklamada, Afrin'de yürütülen Zeytin Dalı Harekatı'nın başarıyla sonuçlandırıldığı ve harekatın başarıya ulaşmasında Mehmetçiğin önemli etkisinin olduğu ifade edildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Öğretmen ve öğrencilerimiz kahraman Mehmetçiğimize destek için kampanya düzenledi. Okulda 1 hafta boyunca öğretmenlerin nöbet ücretleri ile öğrencilerimizin harçlıkları Mehmetçik Vakfı'na bağışlandı. Devletimizin paramıza ihtiyacı yok. Ama bu sembolik nöbet ücretlerimizle kutsal vatan nöbeti tutan Mehmetçiğimizin yanlarında olduğumuzu hissettirmek istedik. Bu örnek davranışlar önemli. Eğer bizler okullarımızda rahatça eğitim yapıyorsak bunu kahraman Mehmetçiğimize borçluyuz. Bizler de vatanına bağlı Mehmetçikler yetiştirmek için çalışacağız. Allah onların yardımcısı olsun. Onları çok seviyoruz."