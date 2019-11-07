07.11.2019 11:09 | Son Güncelleme: 07.11.2019 11:14

Aksaray'da Mehmetçik İlkokulunda otizmli öğrencilerin diğer öğrenci velileri tarafından istenmemesi üzerine çıkan tartışmalar sürüyor. Otizmli öğrenci velileri çocuklarının okula diğer öğrenci velileri tarafından istenmemesine büyük bir tepki gösterirdi. Otizmli öğrencilerin velileri okul içerisinde ağlayarak sınıflara girmeye çalıştı. Öte yandan okulda tartışmalar devam ederken Aksaray Valiliği konuyla ilgili soruşturma başlattı. - AKSARAY

Kaynak: İHA