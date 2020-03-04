Aksaray'da Mehmetçik için kurban kesilerek dua edildi

04.03.2020 14:34 | Son Güncelleme: 04.03.2020 14:34

AK Parti Aksaray İl Başkanlığı Suriye'nin İdlib kentinde rejim güçlerinin hava saldırısında şehit olan askerler ile Bahar Kalkanı Harekatında görev alan Mehmetçik için kurbanlar keserek dua etti.



AK Parti İl Başkanı Hüseyin Altınsoy, İl Genel Meclis Başkanı Mehmet Tüzün, il ve ilçe yönetimi ile il genel meclis üyeleri Aksaray İl Jandarma Komutanlığına giderek askerlerle sohbet etti.



Şehitler tepesinin boş olmadığını göstermek için teşkilat olarak İl Jandarma Komutanlığını ziyaret ettiklerini söyleyen AK Parti İl Başkanı Hüseyin Altınsoy, "Allah devletimizi ve milletimizi her türlü kötülükten korusun" dedi.



Türkiye'nin milli güvenliğini sağlamak isterken İdlib'de canlarını feda eden aziz şehitler ve Bahar Kalkanı Harekatına katılan Mehmetçik için kurban kestiklerini anlatan Başkan Altınsoy, "İdlib'deki şehitlerimiz için çok üzüldük. Allah rahmet eylesin, mekanları cennet olsun. Yaralılarımıza da acil şifalar diliyorum. Bahar Kalkanı Harekatımız devam ediyor. Allah orada bulunan tüm askerlerimizin yardımcısı olsun. Şu iyi bilinmelidir ki orada omuzlar başsız kalana kadar biz mücadelemize devam edeceğiz. Bu mücadele oradaki zulüm sürdüğü sürece de devam edecektir" diye konuştu. İl Genel Meclis Başkanı Mehmet Tüzün ise, "Suriye'nin İdlib kentinde şehit olan askerlerimize Allah'tan rahmet, ailelerine ve sevenlerine bir kez daha sabır diliyorum. Ülke olarak zor süreçlerden geçiyoruz. Birlik ve beraberlik içerisinde bu günleri de atlatacağımıza inancım tamdır. Bahar Kalkanı Harekatına katılan askerlerimizin de kazasız, belasız dönmeleri için dua ediyoruz. Mevzu vatansa gerisi teferruattır diyoruz. Bizim için askerimiz, polisimiz her şeyden önemlidir" diye konuştu.



Ziyaretin ardından, Suriye'nin İdlib kentinde şehit olan askerler ile Bahar Kalkanı Harekatında görev alan Mehmetçik için dua edildi, kurban kesilmesiyle program sona erdi. - AKSARAY

Kaynak: İHA