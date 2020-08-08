Aksaray'da maskesiz sokağa çıkma yasağı başladı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Aksaray'da maskesiz sokağa çıkma yasağı başladı

Aksaray'da maskesiz sokağa çıkma yasağı başladıAKSARAY'da, İl Hıfzıssıhha Kurulu tarafından getirilen sokağa maskesiz çıkma yasağı başladı.

08.08.2020 13:29 | Son Güncelleme: 08.08.2020 13:34

Aksaray'da maskesiz sokağa çıkma yasağı başladı

AKSARAY'da, İl Hıfzıssıhha Kurulu tarafından getirilen sokağa maskesiz çıkma yasağı başladı. İl Hıfzıssıhha Kurulu'nca kent genelinde, sokağa maskesiz çıkma yasağı getirildi. Dün gece yarısı başlayan yasağın ilk gününde, Vali Hamza Aydoğdu, Büyük Bölcek Mahallesi'ndeki Kültürpark'ta denetim yaptı. Vali Aydoğdu, vatandaşlara maske de dağıttı.

Alınan kararı desteklediklerini söyleyen Hatice Uğurlu, "Herkes maske takarsa en azından bir önlem almış oluruz ve kimseye bulaşmaz. Devletimizin dikkat ettiği kadar insanlarımız da dikkat etse, hastalık bizi bulmaz. Bir şey olmaz demeyeceğiz. Bu salgını hem milletimiz çekiyor hem de devletimiz çekiyor. Allah'ım bu belayı bir an önce başımızdan alır da kurtuluruz" dedi.

Ankara'dan memleketi Aksaray'a ziyarete geldiğini belirten Metehan Sevinç de, "Ankara'da vaka sayısı yüksek. Sincan'da yaşıyorum ve Ankara'da kimse maske takıp, sosyal mesafe tedbirlerine uymuyor. Aksaray'da ise herkes tedbirlerini almış durumda. Maske ve sosyal mesafe kuralına uyuyorlar. Gerçekten önlemler güzel alınmış" diye konuştu.

Aksaray'da maskesiz sokağa çıkma yasağı başladı

Kaynak: DHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Dünyaca ünlü oyuncu Úrsula Corberó, üstsüz pozlarını paylaştı! Kısa sürede beğeni yağdı Magazin
Dünyaca ünlü oyuncu Úrsula Corberó, üstsüz pozlarını paylaştı! Kısa sürede beğeni yağdı
Kılıçdaroğlu, canlı yayında eline ulaşan anketin sonucunu paylaştı: Görünce gözlerime inanamadım Politika
Kılıçdaroğlu, canlı yayında eline ulaşan anketin sonucunu paylaştı: Görünce gözlerime inanamadım
Eski nişanlı, ev basıp kurşun yağdırdı! Ağabey ise olay yerine giderken 2 kişiyi öldürdü Güncel
Eski nişanlı, ev basıp kurşun yağdırdı! Ağabey ise olay yerine giderken 2 kişiyi öldürdü
Boğulduğu düşünülen genç kızı polis memurunun dikkati kurtardı 3. Sayfa
Boğulduğu düşünülen genç kızı polis memurunun dikkati kurtardı
Meksika sınırında ABD tarihinin en teknolojik tüneli bulundu Güncel
Meksika sınırında ABD tarihinin en teknolojik tüneli bulundu
Serdar Ortaç, eski sevgilisi Seçil Gür ile barıştı Magazin
Serdar Ortaç, eski sevgilisi Seçil Gür ile barıştı
TIR sürücüsünü boşandığı eşiyle ilişki yaşadığı gerekçesiyle öldürdü
TIR sürücüsünü boşandığı eşiyle ilişki yaşadığı gerekçesiyle öldürdü
Cezaevinden çıkan baba, kızıyla ilişkisi olduğunu öğrendiği çalışan yerine patronu öldürmüş
Cezaevinden çıkan baba, kızıyla ilişkisi olduğunu öğrendiği çalışan yerine patronu öldürmüş
Gündüz vakti eve giren kadın hırsız perdeleri de çaldı! Evden çıkarken kameraya yakalandı
Gündüz vakti eve giren kadın hırsız perdeleri de çaldı! Evden çıkarken kameraya yakalandı
'Ne yapıyor bir bakayım' diye gitti, kardeşinin cesediyle karşılaştı
'Ne yapıyor bir bakayım' diye gitti, kardeşinin cesediyle karşılaştı
Başpolis, şortuna aldırış etmeden boğulmak üzere olan gençleri kurtardı
Başpolis, şortuna aldırış etmeden boğulmak üzere olan gençleri kurtardı
Ali Babacan'ın partisinden hükümete 10 maddelik öneri: Bunları yaparsanız TL değer kazanır
Ali Babacan'ın partisinden hükümete 10 maddelik öneri: Bunları yaparsanız TL değer kazanır
Omar Elabdellaoui, Galatasaray'a transfer olduğunu duyurdu: Reddedemeyeceğim bir teklif aldım
Omar Elabdellaoui, Galatasaray'a transfer olduğunu duyurdu: Reddedemeyeceğim bir teklif aldım
Muharrem İnce, parti kurması için kendisine destek veren Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yanıt verdi
Muharrem İnce, parti kurması için kendisine destek veren Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yanıt verdi
Sinir krizi geçiren kadın, evdeki eşyaları sokağa fırlattı
Sinir krizi geçiren kadın, evdeki eşyaları sokağa fırlattı
Bilim Kurulu Üyesi İlhan: Vakalar 2 binleri geçerse sokağa çıkma kısıtlaması geri gelebilir
Bilim Kurulu Üyesi İlhan: Vakalar 2 binleri geçerse sokağa çıkma kısıtlaması geri gelebilir
Güzel şarkıcı Rita Ora, altın renkli bikinisiyle dudak ısırtıyor
Güzel şarkıcı Rita Ora, altın renkli bikinisiyle dudak ısırtıyor
Muharrem İnce'den bomba iddia: Saray'a giden CHP'li ben değilim, bir genel başkan yardımcısı
Muharrem İnce'den bomba iddia: Saray'a giden CHP'li ben değilim, bir genel başkan yardımcısı
Wanda Nara'nın havuzdaki tanga bikinili pozu, takipçilerinin büyük beğenisini kazandı
Wanda Nara'nın havuzdaki tanga bikinili pozu, takipçilerinin büyük beğenisini kazandı
Dilipak'tan kendisine dava açacaklarını söyleyen AK Partili kadınlara sert mesaj: Cehenneminize odun taşıyorsunuz
Dilipak'tan kendisine dava açacaklarını söyleyen AK Partili kadınlara sert mesaj: Cehenneminize odun taşıyorsunuz
Altın fiyatları artınca evlenecek çiftler gümüşe yöneldi
Altın fiyatları artınca evlenecek çiftler gümüşe yöneldi
Fenerbahçe, Galatasaray'ın eski oyuncusu Sinan Gümüş ile 3 yıllığına anlaştı
Fenerbahçe, Galatasaray'ın eski oyuncusu Sinan Gümüş ile 3 yıllığına anlaştı
Koca'nın 'Özür dile kampanyası başlattığınız doğru mu?' tweetine sağlık çalışanlarından cevap var
Koca'nın "Özür dile kampanyası başlattığınız doğru mu?" tweetine sağlık çalışanlarından cevap var
Muharrem İnce'den yeni açıklama: Ben bir parti kurmuyorum, yola çıkıyorum
Muharrem İnce'den yeni açıklama: Ben bir parti kurmuyorum, yola çıkıyorum
Soylu'dan Albayrak'a destek paylaşımı: Birimiz hepimiz, hepimiz Türkiye için
Soylu'dan Albayrak'a destek paylaşımı: Birimiz hepimiz, hepimiz Türkiye için
Pişkinliğin bu kadarı! Uyarıları hiçe sayan yolcu, maskesini otobüsün içerisine fırlattı
Pişkinliğin bu kadarı! Uyarıları hiçe sayan yolcu, maskesini otobüsün içerisine fırlattı
Duygu Özaslan, bikinili pozlarına ara vermiyor! Son paylaşımıyla göz kamaştırdı
Duygu Özaslan, bikinili pozlarına ara vermiyor! Son paylaşımıyla göz kamaştırdı
Asker uğurlamalarına taahhütnameli önlem! 'Uğurlama yok' diye söz verecekler
Asker uğurlamalarına taahhütnameli önlem! "Uğurlama yok" diye söz verecekler
Sondajla açılan kuyudan su yerine gaz çıktı! Kuyu alev aldı
Sondajla açılan kuyudan su yerine gaz çıktı! Kuyu alev aldı
'Kiracısınız, bu yolu kullanamazsınız' gerekçesiyle yaşlı adama saldırdılar
"Kiracısınız, bu yolu kullanamazsınız" gerekçesiyle yaşlı adama saldırdılar
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Hulusi Akar Fatih Sultan Meral Akşener Süleyman Soylu Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Barış Arduç Şeyma Subaşı Kenan Doğulu Orhan Gencebay
Spor Erol Bulut Fatih Terim Nihat Özdemir Ahmet Ağaoğlu Mustafa Cengiz
Daha Fazla Kaza Düğün Bakan Ağustos
Şu an buradasınız: Aksaray'da maskesiz sokağa çıkma yasağı başladı - Aksaray
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 8.8.2020 14:00:29. #1.15#
title