Aksaray'da markette yangın

Aksaray'da markette yangın

Olay yerinden genel detaylar İtfaiye ekiplerinin dumandan etkilenen vatandaşları indirmesi Sağlık ekiplerinin dumandan etkilenenlere müdahalesi AKSARAY - Aksaray'da bir marketin elektrik panosunda çıkan yangında dumandan etkilenen, aralarında çocuklarında bulunduğu 5 kişi hastaneye kaldırıldı.

2.08.2019 14:53
Aksaray'da markette yangın

Olay yerinden genel detaylar
İtfaiye ekiplerinin dumandan etkilenen vatandaşları indirmesi
Sağlık ekiplerinin dumandan etkilenenlere müdahalesi AKSARAY - Aksaray'da bir marketin elektrik panosunda çıkan yangında dumandan etkilenen, aralarında çocuklarında bulunduğu 5 kişi hastaneye kaldırıldı.

Kaynak: AA
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