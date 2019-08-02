Aksaray'da markette yangın
Olay yerinden genel detaylar İtfaiye ekiplerinin dumandan etkilenen vatandaşları indirmesi Sağlık ekiplerinin dumandan etkilenenlere müdahalesi AKSARAY - Aksaray'da bir marketin elektrik panosunda çıkan yangında dumandan etkilenen, aralarında çocuklarında bulunduğu 5 kişi hastaneye kaldırıldı.
Olay yerinden genel detaylar
İtfaiye ekiplerinin dumandan etkilenen vatandaşları indirmesi
Sağlık ekiplerinin dumandan etkilenenlere müdahalesi AKSARAY - Aksaray'da bir marketin elektrik panosunda çıkan yangında dumandan etkilenen, aralarında çocuklarında bulunduğu 5 kişi hastaneye kaldırıldı.
Kaynak: AA
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