Aksaray'da madeni paraları ekmeğin arasına gizleyen dilenci yakalandı
Anadolu Ajansı / Zekeriya Karadavut - Haberler | Güncel
Aksaray'da yakalanan kadın dilencinin ekmeğin arasına gizlediği madeni paralar zabıta ekiplerince bulundu.
Aksaray'da yakalanan kadın dilencinin ekmeğin arasına gizlediği madeni paralar zabıta ekiplerince bulundu.
Aksaray Belediyesi zabıta ekipleri, kentin çeşitli bölgelerindeki dilencilere yönelik operasyon düzenledi.
Ekipler, Aksaray-Ankara kara yolundaki kavşaklarda trafik ışıklarında dilenen kadını yakaladı.
Üst araması yapılan dilencinin topladığı madeni paraları ekmeğin içine gizlediği belirlendi.
Kadının üzerinden çıkan 49 liraya zabıta ekiplerince el konuldu.
Dilenciye Kabahatler Kanunu uyarınca 380 lira idari para cezası uygulandı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Zekeriya Karadavut