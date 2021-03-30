Aksaray'da lokanta ve kafeler yüzde 50 kapasiteyle açıldı

Aksaray'da lokanta ve kafeler yüzde 50 kapasiteyle açıldıAKSARAY'da risk haritasına göre kırmızı kategoride olduğu için sadece paket ve 'gel al' şeklinde hizmet veren lokanta ve kafeler, yeni düzenlemeyle yüzde 50 kapasiteyle müşteri kabul etmeye başladı.

Aksaray'da lokanta ve kafeler yüzde 50 kapasiteyle açıldı

AKSARAY'da risk haritasına göre kırmızı kategoride olduğu için sadece paket ve 'gel al' şeklinde hizmet veren lokanta ve kafeler, yeni düzenlemeyle yüzde 50 kapasiteyle müşteri kabul etmeye başladı.

'Çok yüksek riskli' illerden Aksaray'da, yeme-içme yerleri bir süredir sadece paket servis ve 'gel al' şeklinde çalışıyordu. Söz konusu iş yerleri, yeni düzenlemeyle yüzde 50 kapasiteyle müşterilerine hizmet vermeye başladı. Lokanta işleten Osman Karabıyık, dün açıklamaların ardından tüm personeli arayarak işe davet ettiklerini belirterek, şunları söyledi: "Hepimiz çok mutlu olduk. Sabah bir çocuğun yaşadığı mutluluğu yaşar gibi lokantamızı açtık. Tüm personellerimiz masalarımızı kurduk ve hazırlıklarımızı tamamladık. Sıcak çorbamızı çıkardık. Müşterilerimizi ağırlamaya başladık. İnsanlar bizim çorbamızı özlemiş. Burada gelip yemek yemeyi özlediklerini söylediler. Umarız Kovid-19 kontrol altına alınır. İnşallah daha iyi günler bizleri bekliyor."

Müşteri Cengiz Doğanay ise uzun zamandır bugünü beklediklerini, lokantaya gelerek çorba içtiklerini ifade etti.

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Kaynak: Demirören Haber Ajansı