Aksaray'da kuyumcudan bilezik çaldığı iddiasıyla yakalanan zanlı tutuklandı
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Aksaray'da kuyumcudan bilezik çaldığı iddiasıyla yakalanan zanlı tutuklandı

Aksaray'da kuyumcudan bilezik çaldığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

04.03.2020 13:20 | Son Güncelleme: 04.03.2020 13:20
Aksaray'da kuyumcudan bilezik çaldığı iddiasıyla yakalanan zanlı tutuklandı

'da kuyumcudan bilezik çaldığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

İl Asayiş Şubesi Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, Minarecik Mahallesi'nde, Ramazan A'ya ait kuyumcuya müşteri gibi davranarak gelen ve fiyatını sorduğu bilezikleri alıp kaçan zanlıyı yakalamak için çalışma başlattı.

Ekiplerin yaptığı teknik ve fiziki çalışmanın ardından, hırsızlık zanlısının Haydar A. (30) olduğu belirlendi.

Gözaltına alınan ve adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Kaynak: AA

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