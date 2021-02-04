Aksaray'da kum yığınına çarpan motosikletin sürücüsü öldü
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Aksaray'da kum yığınına çarpan motosikletin sürücüsü öldü

04.02.2021 23:13 | Son Güncelleme: 04.02.2021 23:16
Aksaray'da kum yığınına çarpan motosikletin sürücüsü öldü

Aksaray'da kum yığınına çarpan motosikletin sürücüsü öldü arkasındaki arkadaşı ağır yaralandı.

Aksaray'da kum yığınına çarpan motosikletin sürücüsü öldü arkasındaki arkadaşı ağır yaralandı.

Halil Oskay (17) idaresindeki plakasız motosiklet, Aksaray-Gülağaç kara yolu Selime Beldesi çıkışında direksiyon hakimiyetini kaybederek kum yığınına çarptı.

Olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Kazada sürücü Oskay ve arkasındaki Ömer Varlı (18) ağır yaralandı.

Sağlık ekiplerince Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralılardan Oskay, yapılan müdahaleye rağmen hayatını kaybetti, Varlı'nın durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zekeriya Karadavut

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