AKSARAY'DA KUM FIRTINASI KARA YOLUNU ULAŞIMA KAPATTI - Haberler
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AKSARAY'DA KUM FIRTINASI KARA YOLUNU ULAŞIMA KAPATTI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

AKSARAY'da etkili olan kum fırtınası nedeniyle kenti Adana'ya bağlayan karayolu ulaşıma kapandı.

ADANA (DHA) - AKSARAY'da etkili olan kum fırtınası nedeniyle kenti Adana'ya bağlayan karayolu ulaşıma kapandı. Yol güzergahının bazı bölgelerinde görüş mesafesinin düşmesi nedeniyle zincirleme kazaların olduğu belirtildi.

Kentte meteoroloji verilerine göre saatteki hızı 70 kilometreye ulaşan fırtına hayatı olumsuz etkiledi. Özellikle kenti Adana'ya bağlayan kara yolunda kum fırtınası oluşması nedeniyle polis, organize sanayi bölgesi kavşağından itibaren araçların geçişine izin verdi. Yol güzergahının bazı bölgelerinde görüş mesafesinin düşmesi nedeniyle zincirleme kazaların olduğu belirtildi.

AKSARAY'DA KUM FIRTINASI KARA YOLUNU ULAŞIMA KAPATTI

AKSARAY'DA KUM FIRTINASI KARA YOLUNU ULAŞIMA KAPATTI

AKSARAY'DA KUM FIRTINASI KARA YOLUNU ULAŞIMA KAPATTI

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