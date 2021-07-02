Aksaray'da köy okulu öğrencileri sinemayla tanıştı

Aksaray'ın Eskil ilçesindeki köy okulunda öğrenim gören çocuklar ile velileri, hayatlarında ilk kez açık hava sinemasında film izledi.

Aksaray'ın Eskil ilçesindeki köy okulunda öğrenim gören çocuklar ile velileri, hayatlarında ilk kez açık hava sinemasında film izledi.

Yüksecik köyündeki Yüksecik İlk ve Ortaokulu yöneticileri "Minderini ve Mısırını Al Okula Gel" sloganıyla açık hava sinema etkinliği düzenledi.

Okul Müdürü Muharrem Kara, AA muhabirine, yıl sonu etkinlikleri kapsamında programı gerçekleştirdiklerini söyledi.

Bu tür etkinliklerle öğrencilerin yıl boyunca yaşadığı stresi ortadan kaldırmayı amaçladıklarını belirten Kara, "Okulun zaman zaman açılıp kapanmasının, daha da önemlisi pandeminin yaşattığı olumsuz havayı gidermek ve telafi etmek adına sinema etkinliği düzenledik." dedi.

Etkinliğe 250 öğrenci ile velilerinin katıldığını anlatan Kara, "Katılım ziyadesiyle bizleri memnun etti." diye konuştu.

Sınıf öğretmeni Arzu Nur Yaylacı ise Kovid-19 salgını nedeniyle öğretmen, öğrenci ve velilerin çok yorulduğunu ifade etti.

Bu gibi etkinliklerin tüm olumsuzlukları ortadan kaldırdığının anlatan Yaylacı, "Filmimizin adı "Hıçkırık". Tourette sendromu olan bir öğretmenin konu edildiği dram ve komedi tarzında bir Hint filmi." dedi.

Öğrenciler de etkinliği çok beğendiklerini vurgulayarak, emeği geçenlere teşekkür etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zekeriya Karadavut