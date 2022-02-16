Aksaray'da köy okulu öğrencileri masa tenisinde birinci oldu - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Aksaray'da köy okulu öğrencileri masa tenisinde birinci oldu

AA, Hacı Özkan - Güncel
 - Güncelleme:
Aksaray'da köy okulu öğrencileri masa tenisinde birinci oldu

Aksaray'da okul sporları kapsamında düzenlenen "Yıldız Kızlar Masa Tenisi" müsabakalarında, Eskil Ortakuyu Ortaokulu takımı birinci oldu.

AKSARAY (AA) - Aksaray'da okul sporları kapsamında düzenlenen "Yıldız Kızlar Masa Tenisi" müsabakalarında, Eskil Ortakuyu Ortaokulu takımı birinci oldu.

Aksaray Abdülhamit Han Fen Lisesi Spor Salonu'nda düzenlenen müsabakalarda Ortakuyu Ortaokulu Yıldız Kızlar Masa Tenisi Takımı il birincisi oldu.

Okul Müdürü Selçuk Demir, AA muhabirine, Eskil'i temsil etmenin gururunu yaşadıklarını söyledi.

Güzel maçlar oynandığını ve takımlarının birinci olduğunu belirten Demir, "Takımımız bölge şampiyonluğunda ilimizi temsil edecek. İnşallah orada da birinci olacağız. Takımımıza, hocalarımıza ve emeği geçen her kese çok teşekkür ediyorum." diye konuştu.

AA / Hacı Özkan - Güncel

Aksaray, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title