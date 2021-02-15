Aksaray'da köy okullarında yüz yüze eğitim başladı
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Aksaray'da köy okullarında yüz yüze eğitim başladı

15.02.2021 11:12 | Son Güncelleme: 15.02.2021 11:12
Aksaray'da köy okullarında yüz yüze eğitim başladı

Aksaray'da köy okullarında yüz yüze eğitim başladıAKSARAY'da köy okullarında yüz yüze eğitim başladı.

Aksaray'da köy okullarında yüz yüze eğitim başladı

AKSARAY'da köy okullarında yüz yüze eğitim başladı. Okuluna heyecanlı bir şekilde gelen 3'üncü sınıf öğrencisi Ecrin Kübra Keskin," Öğretmenlerini ve arkadaşlarımı gördüğüm için çok mutluyum. Okulların açılmasına çok sevindim. Evde çok sıkılıyordum. Hep bu anı bekliyordum. Burada İstiklal Marşı'mızı okuyunca çok gurur duydum." dedi.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un 15 Şubat'tan itibaren köy okullarında yüz yüze eğitimin başlayacağını açıklamasının ardından 100 haneli Akin Köyü İlkokulu'na aneleleriyle yürüyerek ve servisle gelen öğrenciler, İstiklal Marşı'nı okuyup, ilk zilinin çalmasıyla ders başı yaptı. Annelerin sırtlarında çocuklarının çantalarını getirmesi ve çocukların servisten inip okula koşması renkli görüntüler oluşturdu."YÜZ YÜZE EĞİTİME İSTİLAL MARŞI İLE OKUYUP BAŞLAMAK BİZE GURUR VERDİ "Öğrencilerden  Ecrin Kübra Keskin, okula başladığı için sevinçli olduğunu belirterek, "Öğretmenlerimi ve arkadaşlarımı gördüğüm için çok mutluyum. Okulların açılmasına çok sevindim. Evde çok sıkılıyordum. Hep bu anı bekliyordum. Bugün erkenden kalkıp üzerimi giyindim. Sonra kahvaltımı yaptım. Çantamı önceden hazırlamıştım. Okula annemle  beraber geldik. Burada İstiklal Marşı'mızı okuyunca çok gurur duydum. Arkadaşlarımı ve öğretmenlerimi özlemiştim" diye konuştu. Zeynep Zehra Çallı ise, "Bugün okula gideceğim için ablam erkenden beni de uyandırdı. Ben birazcık uykulu olduğum için, bana kalk okulun ilk günü dedi. Bende kalkıp hazırlandım. Saat 08.50'i gece okula geldik. İlk önce İstiklal Marşı'mızı okuduk. Arkadaşlarımı ve okulumu çok özlemiştim. En çokta arkadaşlarımı ve öğretmenlerimle ders işlemeyi özlemişim. Okulum açıldığı için çok mutlu oldum ve okulumu çok seviyorum." dedi.

Öğretmen Adile Günaydın, yaklaşık 1 yıldır uzaktan eğitimle süreci yürüttüklerini hatırlatarak, "Bu bizim alışık olmadığımız bir durumdu. Zorluklarla da karşılaştık; ama bunu iş birliğiyle velilerimiz ve öğrencilerimizle en verimli bir şekilde tamamladık. Bugün yüz yüze eğitime başlıyoruz ve çok heyecanlıyız .4 gözle bugünü bekliyorduk. Ben 19 yıllık öğretmenim. Bu 19 yılın sadece 1-2 yılını merkezde geçirdim. Köyde eğitim vermekten çok mutluyum. Köy hayatı ve öğrencilerin durumu daha farklı, çünkü öğretmenlik gönül mesleği. İnşallah bu salgın biter ve normal eğitim hayatına döneriz." dedi.

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Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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