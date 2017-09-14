Aksaray'da Köy Halkı Karayolunu Trafiğe Kapattı

Aksaray'da köylerinin girişinde çok sayıda ölümlü kaza yaşandığını iddia eden köy halkı karayolunda eylem yaparak yolu trafiğe kapattı.



Edinilen bilgiye göre, merkeze bağlı İncesu köyü halkı, Adana Karayolu'ndan köylerine giriş yapılan yolda çok sayıda ölümlü ve maddi hasarlı kaza olduğu gerekçesi ile ellerinde pankartlarla karayolunu trafiğe kapattı. Dün meydana gelen ve 1 kişinin ölümü ile sonuçlanan kazanın ardından eylem yapan köy halkı, kazaların ardı arkasının kesilmediğini belirterek, yetkililerden yardım istedi. Karayolunun köy halkı tarafından trafiğe kapatılmasının ardından uzun araç kuyrukları oluştu. Gencinden yaşlısına karayolunun trafiğe kapatılmasının ardından bölgeye polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ekipler vatandaşlarla görüşerek ikna etmeye çalışırken, vatandaşları yol kenarına çekerek yolu trafiğe açtı.



Köy girişinde kazaların ardı arkasının kesilmediğini belirten Halis Katman, "Bayram arifesinde gencecik çocuklarımız kazaya kurban gitti. Yolda büyük sıkıntı var. Kazalar oluyor, hızlı geliyorlar. Bu yola bir çözüm bulunmasını istiyoruz. Bu yolu yaklaşık 20 bin nüfus kullanıyor. Dar dar yollarda gelip gidiyoruz. 2017 yılı içerisinde 6 tane canımız gitti bu yolda. 20 yaşındaki askerimiz öldü. Bayramda kaza oldu ve ölüler vardı. Buraya bir yetkililerimizden çözüm bekliyoruz. Alt geçit ve cep yapılsın ve bizi bu yoldan kurtarsınlar. Bu yola çıkarken hepimiz korkuyoruz" dedi.



Yapılan görüşmelerin ardından polis ve jandarma ekipleri vatandaşları ikna ederek yolu trafiğe açtı. - AKSARAY