Aksaray'da Kovid-19 tedbirleri denetimi
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Aksaray'da Kovid-19 tedbirleri denetimi

22.02.2021 14:31 | Son Güncelleme: 22.02.2021 14:34
Aksaray'da Kovid-19 tedbirleri denetimi

Aksaray'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine ilişkin denetim yapıldı.

Aksaray'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine ilişkin denetim yapıldı.

Denetime katılan Aksaray Valisi Hamza Aydoğdu, maske, mesafe ve temizlik kurallarına riayet edilmesini istedi.

90 kişilik ekiple denetimlerin gerçekleştiğini anlatan Aydoğdu, Sağlık Bakanlığının yerindelik kararı doğrultusunda vaka sayılarına göre, işyerlerinin açılması, kısıtlamaları ya da serbest edilmesi kararlarının valilikler tarafından alınabileceğini söyledi.

Bakanlık tarafından açıklanan verilere göre Aksaray'ın turuncu listede olduğunu hatırlatan Aydoğdu, şöyle konuştu:

"Normalleşebilmemiz için el birliğiyle kurallara uymamız gerekiyor. Aksaray'da yurt dışından kente gelenlerin çok olmasından dolayı mutasyonlu virüsle de mücadele ediliyor. Tedbirlerin biraz daha arttırılması gerekiyor. Yaptığımız bazı tespitler var. Akşamları komşular arası oturmalar çok sık devam ediyor. Hafta sonu istisna dışındaki vatandaşlar sokağa çıkıyor. Gençlerin ve yaşlıların hafta içi uyması gereken saatler var. Bu saatlere uyulmadığı ile ilgili tespitler var. Bu konuda ciddi bir çalışma içinde olacağız. Turuncu veya kırmızı liste de olmaya devam edersek normalleşmemiz çok zor olur. Aksaray bu şekilde maddi ve manevi zarar görmüş olur. Aksaraylı vatandaşlarımızdan hemşerilerimizden istirhamımız belirlenen kurallara harfiyen hepimizin uymasıdır. "

Aydoğdu, vaka sayılarının düşmesi veya artması durumunda yapılacaklarla ilgili çalışmaları yaptıklarını duruma göre hareket edeceklerini ifade etti.

Kurallara uyulması halinde durumu lehe çevireceklerini aktaran Aydoğdu, "100'ün üzerindeki her rakam bizi risk bölgesinde gösteriyor. Yerindelik kararı doğrultusunda hareket edildiği için artık her şey Aksaray'ın elinde. Normalleşebilmemiz için el birliği ile kurallara uymamız gerekiyor. Kurallara uyduğumuz zaman 15-20 gün içinde normalleşeceğimize düşünüyorum. Bunun için hep beraber ciddi bir gayret göstermemiz gerekiyor." diye konuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Adem Koçak

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