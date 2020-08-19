Aksaray'da Kovid-19 tedbirleri denetimi İçişleri Bakanlığınca 81 ilde Kovid-19 tedbirleri denetimi uygulaması yapılması genelgesi uyarınca Aksaray'da da geniş çaplı maske, mesafe ve hijyen denetimi gerçekleştirildi.

İçişleri Bakanlığınca 81 ilde Kovid-19 tedbirleri denetimi uygulaması yapılması genelgesi uyarınca Aksaray'da da geniş çaplı maske, mesafe ve hijyen denetimi gerçekleştirildi.

Vali Vekili Dr. Mehmet Taşınır başkanlığında, Belediye Başkan Yardımcısı Tayfun Çelik, Emniyet Müdürü Murat Kolcu, İl Jandarma Komutanı Albay Halil Murat Bilgiç, Sağlık Müdürü Dr. Kerim Yeşildağ, Tarım ve Orman Müdürü Bülent Saklav, Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Cüneyt Göktaş, mahalle muhtarları ve STK temsilcilerinin katılımıyla oluşturulan denetim ekipleri, kentin çeşitli noktalarından başlayarak esnaf ve vatandaşlara koruyucu sağlık tedbirlerini hatırlatıp maske, mesafe ve hijyen konusunda uyarılarda bulundu.

Toplumda farkındalık oluşturulması amacıyla gerçekleştirilen denetim ve uygulamada, vatandaşlara Kovid-19 salgınıyla mücadelede mutlak yapılması gerekenin öncelikle maske kullanımı olduğu, mesafe ve temizlik konusunda da dikkatli davranılması gerektiği anlatıldı.

Vali Vekili Dr. Mehmet Tanışır, beraberindeki ekiplerle yaptığı denetimlerde, maske kullanımının zorunluluğuna dikkat çekerek, iş yerleri, alışveriş merkezleri ve kent merkezinde vatandaşlara uyarıda bulundu, maske isteğinde bulunan vatandaşlara maske dağıttı.

Denetimler kapsamında yaklaşık 13 bin kişinin çalıştığı Organize Sanayi Bölgesinde salgınla mücadele, alınan tedbirler ve uyulması gereken kurallarla ilgili personel servislerine yönelik denetim yapıldı.

Aksaray İl Jandarma Komutanlığı Asayiş Şube Müdürü Binbaşı Fatih Yıldırmaz ve OSB Müdürü Ayhan Ermiş, OSB girişinde durdurulan personel servis araçları içerisinde personellere yönelik maske, mesafe ve hijyen konularında bilgilendirme yaparak, koruyucu sağlık tedbirlerinin önemine dikkat çektiler.

Kaynak: AA