Aksaray'da kızıyla evden çıkan kadından 4 gündür haber alınamıyor Aksaray'da 4 yaşındaki kızını da alıp evden ayrılan ve 4 gündür haber alınamayan kadın ve kızı kayıplara karıştı.

Aksaray'da 4 yaşındaki kızını da alıp evden ayrılan ve 4 gündür haber alınamayan kadın ve kızı kayıplara karıştı. Evli ve 3 çocuk annesi kadının kaybolması yakınlarını da endişelendirirken, çocuğun ve kadının hayatlarından endişe ediliyor.

Olay, 15 Temmuz tarihinde Aksaray'ın Laleli Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, evli ve 3 çocuk annesi Sinem Mutlu (25), sabah erken saatlerde beraber yaşadığı kayın babasının evinden 4 yaşındaki Elif Ezel Mutlu isimli kızını da alarak ayrıldı. Sabah işe gittikten sonra çocuklara süt alarak eve gelen kadının kayın babası Tahsin Mutlu (52), torunu ve gelinini evde göremeyince bir süre bölgede arama yaptı. Yaklaşık 2 saat boyunca yaptığı aramadan bir sonuca ulaşamayan ve gelininin cep telefonunun da kapalı olması nedeniyle hayatından endişe eden Mutlu durumu gelininin babası Süleyman Karataş'a (52) haber verdi. Niğde'de yaşayan ve kızının kaybolduğu haberini alan baba Karataş Aksaray'a gelerek dünürü ile kızını aramaya başladı. Polise haber veren aile durumu jandarmaya da bildirdi. Aradan 4 gün geçmesine rağmen kayıp olan kadın ve 4 yaşındaki kızından bir haber alınamazken, aile yetkililerden yardım ve destek istedi. Ankara'da çalışarak geçimini sağlayan ve eşinin kaybolduğu haberi üzerine Aksaray'a gelen Şahin Mutlu ise gözü yaşlı küçük çocuklarını teselli etmeye çalışıyor.

Sürekli babasına annesini soran 3 yaşındaki Tahsin Mutlu'yu teselli etmeye çalışan baba Şahin Mutlu, "Anneni bulacaklar oğlum. Gelsin annen, yanımızda olsun oğlum. Gelsinler yanımıza yeter oğlum. Duvarlar üstümüze geliyor. Annen gitti oğlum, annen bizi bırakamazdı akıllım. Nasıl bıraktı gitti oğlum. Bulacağım anneni oğlum, bulacağım" dedi.

Şahin Mutlu, eşinin kaybolduğu gün Ankara'da çalıştığını belirterek, "Çarşamba günü sabah 10.30'da bir telefon geldi, 'Eşin evde yok' diye. Geldim eşim yok. 2 çocuğumu atmış gitmiş. Bir kızımı almış gitmiş. Hayatlarından endişeliyim. Gitmediğim yer kalmadı. Gören duyan varsa Allah rızası için yardımcı olsun. Hiçbir sorunumuz yoktu. Hiç bilmiyorum ama ben Ankara'daydım, çalışıyordum. Benim halamın kızı baraja gitmiş, barajda rast gelmiş, Mamasın Barajında. Orada görülmüş, yanında bir genç olan, kırmızı bir tipo model araç varmış. Oğlan biraz engelliye benziyormuş, bu kadar. Ben yetkililerden bulunmasını Allah rızası için yardım bekliyorum" dedi.

"2 çocuğu bırakıp kız çocuğunu alıp gitmiş"

Kayıp olan kadının babası Süleyman Karataş, "Yetkililerden yardım bekliyorum. Kızı almış gitmiş. Ama kime gittiğini bilmiyoruz, kayıp. Şu anda emniyette de, jandarmada da bütün yetkililerde bilgileri var. Yetkililerden yardım bekliyoruz" diye konuştu.

Kayıp olan kadının kayın babası Tahsin Mutlu ise, "Ben sabah işe gittim. İşten çocuklara süt aldım geldim. Çocuklar da kapıda ağlıyorlar. Evde yok kendisi. Hanımımı aradım, onu çağırdım, evde yoktu. 2 çocuğu bırakmış gitmiş. Bir kızı götürmüş. 2 oğlanı bırakmış. Sonra hanımımı, dünürü aradım. 3 gün oldu. Yok, haber alamıyoruz, telefonlarına ulaşılmıyor. Hiçbir sıkıntıları yoktu. Sabah işe giderken o evdeydi" şeklinde konuştu.

7 yaşındaki Umut Efe Mutlu ile 3 yaşındaki Tahsin Mutlu da annelerini sorarak, "Annemi istiyoruz, gitti. Annemi istiyorum. Özledim annemi" dediler. - AKSARAY

Kaynak: İHA