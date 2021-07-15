Aksaray'da Kızılay şehitlerin ruhu için yemek dağıttı

15 Temmuz hain darbe girişiminin yıl dönümü nedeniyle Aksaray'da Kızılay şubesi tarafından şehitlerin ruhu için vatandaşlara yemek dağıtıldı.

15 Temmuz hain darbe girişiminin yıl dönümü nedeniyle Aksaray'da Kızılay şubesi tarafından şehitlerin ruhu için vatandaşlara yemek dağıtıldı.

15 Temmuz hain darbe girişiminin 5. yıldönümü tüm yurtta olduğu gibi Aksaray'da da çeşitli etkinliklerle icra edildi. Türk Kızılay'ı Aksaray Şubesi tarafından 15 Temmuz hain darbe girişiminde ve bugüne kadar vatan için can vermiş tüm şehitlerin anısına yemek ikramında bulunuldu. 15 Temmuz Milli İdare Meydanı'nda kurduğu stantla meydanda anma programına gelen tüm vatandaşlara Kızılay Şube Başkanı Yusuf Öztürk başta olmak üzere tüm personel vatandaşlara yemek ikramında bulundu.

Kızılay Aksaray Şube Başkanı Yusuf Öztürk, amaçlarının dualar eşliğinde bu hain darbe girişiminin yıl dönümünde şehitlerin anısına bir nebzede olsa bir şeyler yapabilmek olduğunu belirterek, "Tüm 15 Temmuz şehitlerimizin ruhu için, bugüne kadar vatan için çatışmış ve şehit düşmüş tüm asker, polis ve diğer şehitlerimiz için böyle bir etkinlik düzenledik. İstedik ki bu hain darbe girişiminde şehitlerimizi anma kapsamında bizimde bir nebze katkımız olsun. Çok şükür vatandaşlarımızda yoğun ilgi gösterdi ve yüzlerce vatandaşımıza ikramda bulunduk. Allah'ım Türk Milletine bir daha böyle günler yaşatmasın" dedi.

(Yasin Can - Yavuz Akkan/İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı