Aksaray'da 1 saat içinde on binlerce kitap okundu
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Aksaray'da 1 saat içinde on binlerce kitap okundu

18.02.2021 13:37 | Son Güncelleme: 18.02.2021 13:43
Aksaray'da 1 saat içinde on binlerce kitap okundu

Kitap okumaya teşvik ve farkındalık oluşturulması amacıyla Aksaray Valiliği tarafından başlatılan 1 saatlik kitap okuma etkinliği büyük ilgi gördü.

Kitap okumaya teşvik ve farkındalık oluşturulması amacıyla Aksaray Valiliği tarafından başlatılan 1 saatlik kitap okuma etkinliği büyük ilgi gördü.

Aksaray Valisi Hamza Aydoğdu'nun saat 19'00 da #Aksarayokuyor hashtagıyla twitterda başlattığı kitap farkındalık etkinliği, her yaştan öğrenci, veli, siyasiler, sivil toplum kuruluşları ve vatandaşların katılımı ile sosyal paylaşım platformunun en çok konuşulan konuları arasına girdi. "Kitap okumak ruhun itibarıdır" diyen Vali Aydoğdu, okuma seferberliğine gösterilen ilgi ve bu konuda ortaya konulan çabanın önemini vurguladı. Pandemi sürecinde yüz yüze eğitimin yapılamadığını, bu noktada çocukların teknolojik cihazlara hapsolduğunu kaydeden Vali Aydoğdu, gerçekleştirilen etkinlik ile insanın kalbinin, ruhunun beslendiği kaynağın kitap olduğuna dikkat çekmek istediklerini belirtti.

Aksaray'da başlatılan etkinliğin kısa sürede 10 binlerce kişi ile etkileşim sağlayarak büyüdüğünü ve konuya gösterilen ilgi ile çocukların, gençlerin aileleri ile birlikte adeta bir seferberlik başlattığını söyleyen Vali Aydoğdu, "Okumak ruhu beslemektir. Gıda gibi okumaya ve kitaplara ihtiyacımız var. Burada çok önemli bir farkındalık ortaya koyduk. Hep beraber gerçekleştirdik bunu. Tüm kitapseverlere, kitap kurtlarına teşekkür ediyoruz. Bizim millet olarak okumak, bilgi toplumu oluşturup geleceğin muasır medeniyetleri arasında ilk sıralarda yer almak gibi bir zorunluluğumuz var. Bu, inanç değerimizin bir parçası, ilk emri oku olan dinimizin bize yüklediği vazifedir. Öğrenmek, öğretmek, iyi insan olmak, toplum içinde iyiliği yaymak, doğruluğu anlatmak. Bir süreliğine verilen hayatımızı iyi olan, güzel olanla tamamlamak. İşte bu noktada her şey bilmekten, öğrenmekten yani okumaktan geçiyor. Aksaray'ımızın ilim, irfan, sevgi önderi Yunus Emre, 'İlim, ilim bilmektir. İlim kendin bilmektir. Sen kendin bilmezsin bu nice okumaktır' dediği gibi, okudukça kendimizi bulacağız" ifadelerini kullandı.

Vali Hamza Aydoğdu, kitap ve okuma üzerine #Aksarayokuyor hashtagıyla twitterda gerçekleştirilen farkındalık etkinliğinin kısa sürede Aksaray'ı Türkiye gündeminde ilk sıralara taşıdığını bu yönüyle de etkinliğin, okumanın önemini gösteren, Türkiye'de insanların örnek alacağı önemli bir etkinlik olduğunu vurguladı. - AKSARAY

Aksaray'da 1 saat içinde on binlerce kitap okundu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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