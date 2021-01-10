Aksaray'da kısıtlamada evde kalanlara bando takımından konser
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Aksaray'da kısıtlamada evde kalanlara bando takımından konser

10.01.2021 11:51 | Son Güncelleme: 10.01.2021 12:08
Aksaray'da kısıtlamada evde kalanlara bando takımından konser

AKSARAY Belediyesi'ne bağlı bando takımı sokağa çıkmak kısıtlaması nedeniyle evlerinde kalanlar için sokak sokak gezerek, mini konser verdi.

AKSARAY Belediyesi'ne bağlı bando takımı sokağa çıkmak kısıtlaması nedeniyle evlerinde kalanlar için sokak sokak gezerek, mini konser verdi. 

Aksaray Belediyesi, sokağa çıkma kısıtlamalarında kent halkının moralini yüksek tutmak için  'Moralimizi yüksek tutalım. Tedbirlere uyarak bu süreci atlatalım' sloganıyla bando takımı eşliğinde sokaklarda müzikli gösteri sunuyor. Kentteki mahalleleri tek tek gezen orkestra, şarkılar çalıp konser veriyor. Müzik sesini duyan ve kısıtlama nedeniyle evinden çıkamayan vatandaşlar da balkon ve pencerelerden eşlik ediyor. Konserlerin ise kısıtlama boyunca devam edeceği belirtildi.   


Aksaray'da kısıtlamada evde kalanlara bando takımından konser
Aksaray'da kısıtlamada evde kalanlara bando takımından konser
Aksaray'da kısıtlamada evde kalanlara bando takımından konser
Aksaray'da kısıtlamada evde kalanlara bando takımından konser

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Erkan ALTUNTAŞ

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