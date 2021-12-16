Aksaray'da kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari FETÖ hükümlüsü yakalandı - Haberler
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Aksaray'da kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari FETÖ hükümlüsü yakalandı

Aksaray'da kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari FETÖ hükümlüsü yakalandı
AA / Zekeriya Karadavut - Haberler | Güncel

Aksaray'da Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyeliğinden kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

AKSARAY (AA) - Aksaray'da Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyeliğinden kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, FETÖ üyeliğinden kesinleşmiş hapis cezası bulunan kişilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Düzenlenen operasyonda 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan H.Ç. (33) gözaltına alındı.

Hükümlü emniyetteki işlemlerin ardından cezaevine gönderildi.

AA / Zekeriya Karadavut - Son Dakika Haberleri

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