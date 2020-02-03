Aksaray'da kesinleşmiş 47 yıl hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı
Haberler » Güncel » Aksaray'da kesinleşmiş 47 yıl hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı - Haber

Aksaray'da kesinleşmiş 47 yıl hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı

Aksaray'da kesinleşmiş 47 yıl 3 ay hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

03.02.2020 13:48 | Son Güncelleme: 03.02.2020 13:48
Aksaray'da kesinleşmiş 47 yıl hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı

'da kesinleşmiş 47 yıl 3 ay hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

Aksaray ekipleri, "örgüt üyeliği, kasten yaralama ve tehdit" gibi suçlardan 47 yıl 3 ay hapis cezası bulunan firari D'yi (45) yakalamak için çalışma başlattı.

Ekipler, teknik ve fiziki takibin ardından düzenledikleri operasyonda hükümlüyü Mersin'de saklandığı evde yakalayarak kente getirdi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Fatih D, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince cezaevine gönderildi.

Kaynak: AA
Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et

Manşet

Haberler