Aksaray'da kepçe ile define arayan 11 kişi suçüstü yakalandı
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Aksaray'da kepçe ile define arayan 11 kişi suçüstü yakalandı

Aksaray'da kepçe ile define aradığı tespit edilen 11 kişi gözaltına alındı.

21.01.2020 15:00 | Son Güncelleme: 21.01.2020 15:00
Aksaray'da kepçe ile define arayan 11 kişi suçüstü yakalandı

'da kepçe ile define aradığı tespit edilen 11 kişi gözaltına alındı.

İl Kaçakçılık ve Organize Suçlar Şubesi ekipleri, Ekecik ve Koyak köyleri arasındaki Karadağ mevkisinde kaçak kazı yapıldığı ihbarı üzerine harekete geçti.

Polisin düzenlendiği operasyonda, kepçe ile izinsiz kazı yaptığı belirlenen 11 şüpheli suçüstü yakalandı.

Kazıda kullanılan kepçe, çeşitli delici aletler ile birlikte 2 ruhsatsız av tüfeğine el konuldu.

Kaynak: AA
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