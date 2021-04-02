Aksaray'da kayınpeder dehşeti...Gelinini öldürüp 4 yeğenini yaraladı
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Aksaray'da kayınpeder dehşeti...Gelinini öldürüp 4 yeğenini yaraladı

İhlas Haber Ajansı / YASİN CAN - Haberler | 3. Sayfa

Aksaray'da kayınpeder dehşeti.

Aksaray'da kayınpeder dehşeti...Gelinini öldürüp 4 yeğenini yaraladı

Aksaray'da miras meselesi yüzünden çıktığı iddia edilen tartışma sonrası 89 yaşındaki adam, gelinini öldürüp, 4 yeğenini bıçakla ve bastonuyla darp ederek yaraladı

AKSARAY - Aksaray'da 89 yaşındaki bir adam, miras meselesi yüzünden çıktığı iddia edilen tartışmada gelinini bıçaklayarak öldürdü, 4 yeğenini de bıçakla ve bastonuyla darp ederek yaraladı.

Olay, Laleli Mahallesi 4565 Sokak 10 numaralı ikamet önünde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, 89 yaşındaki Cemal Ç., gelini Döndü Çınarve yeğenleri Muammer Ç.(52), Süleyman Ç.(18), Mustafa Ç.ve Gülsever E.ile miras paylaşımı için evlerinde buluştu. Mirasın paylaşımını konuşurken taraflar arasında tartışması çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine çıkan kavga sokağa taştı. Cemal Ç., eline geçirdiği sopa ve bıçakla yeğenleri ve gelinine saldırdı. Olayda yaşlı adamın gelini Döndü Çınar ile yeğenleri Süleyman Ç. ve Muammer Ç. bıçakla yaralandı. Hızını alamayan yaşlı adam Mustafa Ç. ve Gülsever E.'yi de bastonuyla darp ederek yaraladı. Mahalle sakinleri tarafından 112 Acil Çağrı Merkezine haber verilmesi üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi ve ambulans sevk edildi. Adrese sevk edilen polis ekipleri kavgayı ayırırken, sağlık görevlileri de yaralıları Aksaray Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisine kaldırdı. Tedavi altına alınan yaralılardan Döndü Çınar yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Bıçakla yaralanan Süleyman Ç. ve Muammer Ç.'nin de durumunun ağır olduğu öğrenildi. Bastonla darp edilen Mustafa Ç. ve Gülsever E.'nin durumunun iyi olduğu öğrenildi. Polis ekipleri Olay Yeri İnceleme Şubesi ekipleri ile birlikte evde ve sokakta inceleme ve araştırma yaptı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Aksaray'da kayınpeder dehşeti...Gelinini öldürüp 4 yeğenini yaraladı
Aksaray'da kayınpeder dehşeti...Gelinini öldürüp 4 yeğenini yaraladı
Aksaray'da kayınpeder dehşeti...Gelinini öldürüp 4 yeğenini yaraladı
Aksaray'da kayınpeder dehşeti...Gelinini öldürüp 4 yeğenini yaraladı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / YASİN CAN

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