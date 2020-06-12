Aksaray'da karpuz yüklü kamyon tıra çarptı: 3 yaralı Aksaray'da karpuz yüklü kamyonun, tıra çarpması sonucu 3 kişi yaralandı.

Aksaray'da karpuz yüklü kamyonun, tıra çarpması sonucu 3 kişi yaralandı.

Tunahan Alkan (17) idaresindeki 33 AAJ 070 plakalı karpuz yüklü kamyon, Enver Alican (42) kontrolündeki 49 D 5941 plakalı tıra çarptı.

Olay yerine çok sayıda, itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada sürücülerle birlikte kamyonda bulunan Alpay Karagündüz yaralandı.

Sağlık ekiplerince Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edilen yaralıların durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kaynak: AA