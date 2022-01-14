AKSARAY'DA KARGA İSTİLASI; SEBEBİ KAVAK AĞAÇLARININ KESİLMESİ Mİ?

AKSARAY (DHA) - AKSARAY'da son günlerde gün batımına yakın saatlerde Büyük Bölcek Mahallesi'ne gelen yüzlerce karga, birlikte uçtuktan sonra binaların çatılarına gelip konuyor. Kargaların bu anları ise ilginç görüntüler oluşturuyor. Mahalle esnafı Muammer Tıpırdamaz, karga istilasının sebebini kavak ağaçlarının kesilmesi olarak gösterdi.

Kentte son günlerde gün batımına yakın yüzlerce karga Büyük Bölcek Mahallesine gelip binaların çatısına konuyor. Geceyi de burada konaklayarak geçiren kargalar bir kısmı sabah yeniden başka bölgelere uçuyor. Yüzlerce karganın uçuşu ve çatılara konması ise ilginç görüntüler oluşturuyor. Mahalle esnafı Muammer Tıpırdamaz, yaşadıkları olayın ilginç olduğunu belirtirken, gelişen karga istilasının sebebini ise kavak ağaçlarının kesilmesi olarak gösterdi. Tıpırdamaz şunları söyledi: 'Yüzlerce karganın havada uçması çok dikkat çekiyor. Mahalledeki binaların çatıları ve ağaçlar kargalarla doldu. Havada bir anda oradan oraya uçuyorlar. Gece çatıların üzerinde yatıyorlar. Bende gece geç saatlere kadar bu kargaları izliyorum. Uçarken gökyüzünde dalgalanmalar renkli görüntüler oluşturuyor. Kargalar binaların üstünde de rahatsız bir şekilde yatıyor. Eskiden bu kargalar kavak ağaçlarında yatıyorlardı. Aksaray'da maalesef kavak ağacımız kalmadı. Eskiden şehir genelinde kavak ağaçları yoğunluktaydı. Şehrimiz eskiden yemyeşil ve kavaklıktı. Tüneme yerleri kavaklardı. Halkımız kavak ağaçlarını kesip yerlerine koca koca binalar diktiler. Şimdi kargaların tüneyecekleri yer kalmadı."