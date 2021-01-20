Aksaray'da karbonmonoksit gazından zehirlenen kişi öldü eşi hastaneye kaldırıldı
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Aksaray'da karbonmonoksit gazından zehirlenen kişi öldü eşi hastaneye kaldırıldı

20.01.2021 22:25 | Son Güncelleme: 20.01.2021 22:28
Aksaray'da karbonmonoksit gazından zehirlenen kişi öldü eşi hastaneye kaldırıldı

Aksaray'ın Ortaköy ilçesinde sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen kişi hayatını kaybetti, eşi hastanede tedaviye alındı.

Aksaray'ın Ortaköy ilçesinde sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen kişi hayatını kaybetti, eşi hastanede tedaviye alındı.

İlçeye bağlı Bozkır köyünde müstakil evde yaşayan Fahri ile eşi Hatice Özdemir'den haber alamayan yakınları ve komşuları, durumu jandarmaya bildirdi.

Haber verilmesi üzerine bölgeye gelen jandarma ve sağlık ekipleri, Fahri Özdemir'in sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenerek öldüğünü belirledi.

Durumu ağır olan Hatice Özdemir ise Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zekeriya Karadavut

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