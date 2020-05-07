Aksaray'da karantinaya alınan 348 kişi, evlerine gönderildi
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Aksaray'da karantinaya alınan 348 kişi, evlerine gönderildi

Aksaray'da karantinaya alınan 348 kişi, evlerine gönderildi
07.05.2020 11:05 | Son Güncelleme: 07.05.2020 11:05

KUVEYT'ten getirilerek, Aksaray'daki yurda yerleştirilen 348 kişi, 14 günlük karantina sürelerinin dolmasının ardından memleketlerine uğurlandı.

KUVEYT'ten getirilerek, Aksaray'daki yurda yerleştirilen 348 kişi, 14 günlük karantina sürelerinin dolmasının ardından memleketlerine uğurlandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla 59 ülkeden yaklaşık 25 bin vatandaşın ramazanı ve bayramı evlerinde geçirebilmesi amacıyla başlatılan tahliyeler kapsamında, 22 Nisan'da Kuveyt'ten getirilen ve Aksaray'da Kredi Yurtlar Kurumu'na (KYK) bağlı yurda yerleştirilen 348 kişinin, 14 günlük karantina süresi doldu. Yurtta kalanlar, 'Covid-19' testlerinin negatif çıkması üzerine otobüslerle evlerine gönderildi.

Karantina süresi dolan Osman Nuri Hasan Kadıoğlu, "Burada Kuveyt'ten gelerek 14 gün kaldık. Aksaray ve AFAD ekiplerine çok teşekkür ederim. Kendilerini de arayıp bildirdim. İlgi çok güzeldi" dedi.Koronavirüs tedbirleri kapsamında, 25 Nisan'da Fas'tan gelen 277 kişi ile 29 Nisan'da Rusya'dan getirilen 98 kişinin karantina süreleri ise devam ediyor.

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Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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