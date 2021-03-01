Aksaray'da karantinada olması gereken Kovid-19 temaslı kişi sahte HES koduyla yakalandı
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Aksaray'da karantinada olması gereken Kovid-19 temaslı kişi sahte HES koduyla yakalandı

01.03.2021 13:19 | Son Güncelleme: 01.03.2021 13:22
Aksaray'da karantinada olması gereken Kovid-19 temaslı kişi sahte HES koduyla yakalandı

Aksaray'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında Kovid-19 temaslı olduğu için evinde karantinada bulunması gerekirken sahte HES koduyla gezen kişi denetim ekiplerince yakalandı.

Aksaray'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında Kovid-19 temaslı olduğu için evinde karantinada bulunması gerekirken sahte HES koduyla gezen kişi denetim ekiplerince yakalandı.

Aksaray Valiliğine bağlı ekipler, Kovid-19 tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması dolayısıyla çeşitli noktalarda denetim yaptı.

Ekipler, Ankara Caddesi'ndeki denetimlerde durumundan şüphelendikleri Emre K'nin HES kodunu sorguladı.

Sahte HES kodları verdiği ve koronavirüs temaslısı olduğu belirlenen Emre K, sağlık ekiplerince işlemlerinin ardından öğrenci yurduna götürülerek karantinaya alındı.

Ekipler, Emre K'ye 3 bin 150 lira ceza kesti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zekeriya Karadavut

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