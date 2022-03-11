Aksaray'da kar yağışı nedeniyle kapatılan kara yolları ulaşıma açıldı - Haberler

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Aksaray'da kar yağışı nedeniyle kapatılan kara yolları ulaşıma açıldı

AA - Zekeriya Karadavut - Güncel
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Aksaray'da kar yağışı nedeniyle kapatılan kara yolları ulaşıma açıldı

Aksaray'da etkili olan kar yağışı nedeniyle araçlara kapatılan kara yolları ulaşıma açıldı.

NEVŞEHİR (AA) - Aksaray'da etkili olan kar yağışı nedeniyle araçlara kapatılan kara yolları ulaşıma açıldı.

Kentte sabah saatlerinde başlayan kar yağışı, trafikte aksamalara neden oldu.

Yoğun kar ve tipi nedeniyle Aksaray-Adana, Aksaray- Nevşehir kara yolları gidiş yönü araç trafiğine kapatıldı.

AFAD, UMKE ve jandarma ekipleri araçlarda mahsur kalanların yardımına koştu.

Karayolları ekipleri, kapanan kara yollarını açmak için iş makinesiyle kar küreme ve tuzlama çalışması yaptı.

Ekiplerin çalışması sonucu Aksaray'ı çevre illere bağlayan kara yollarında ulaşım normale döndü. Dinlenme tesislerinde bekletilen araçlar, polis ve Karayolları ekiplerinin kontrolünde yola çıkmaya başladı.

Polis ekipleri, sürücüleri hız ve ani manevra yapmamaları, emniyet kemeri takmaları konusunda uyarıyor.

AA / Zekeriya Karadavut - Güncel

Nevşehir, Aksaray, Tragger, kar, Güncel, Haberler

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