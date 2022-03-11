Aksaray'da kar yağışı nedeniyle kapanan 2 kara yolu açıldı (2)

NEVŞEHİR (DHA) - YOLLAR ULAŞIMA AÇILDI

Aksaray'ı Nevşehir ile Adana'ya bağlayan, Kar yağışı ve buzlanma nedeniyle saat 11.00'de ulaşıma kapanan 2 kara yolu, 4 saat sonra yeniden açıldı. Polis, sürücülere güzargahta olası hava şartları nedeniyle dikkatli olmaları ve hızlı araç kullanmamaları konusunda uyarıda bulundu.