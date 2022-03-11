Aksaray'da kar yağışı nedeniyle kapanan 2 kara yolu açıldı (2) - Haberler

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Aksaray'da kar yağışı nedeniyle kapanan 2 kara yolu açıldı (2)

Demirören Haber Ajansı - Erkan Altuntaş - Güncel
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Aksaray'da kar yağışı nedeniyle kapanan 2 kara yolu açıldı (2)

YOLLAR ULAŞIMA AÇILDI Aksaray'ı Nevşehir ile Adana'ya bağlayan, kar yağışı ve buzlanma nedeniyle saat 11.00'de ulaşıma kapanan 2 kara yolu, 4 saat sonra yeniden açıldı.

NEVŞEHİR (DHA) - YOLLAR ULAŞIMA AÇILDI

Aksaray'ı Nevşehir ile Adana'ya bağlayan, Kar yağışı ve buzlanma nedeniyle saat 11.00'de ulaşıma kapanan 2 kara yolu, 4 saat sonra yeniden açıldı. Polis, sürücülere güzargahta olası hava şartları nedeniyle dikkatli olmaları ve hızlı araç kullanmamaları konusunda uyarıda bulundu.


Demirören Haber Ajansı / Erkan Altuntaş - Güncel

Nevşehir, Aksaray, Adana, kar, Güncel, Haberler

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