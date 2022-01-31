AKSARAY (İHA) - - Aksaray'da kar yağışı kenti yeniden beyaza bürüdü

AKSARAY - Aksaray'da geçtiğimiz hafta günlerce etkisini sürdüren ve bugün sabah saatlerinde de hafif şekilde yağmaya başlayan kar yağışı akşam saatlerinde etkisini artırarak kenti yeniden beyaza bürüdü.

Aksaray'da geçtiğimiz hafta etkili olan ve günlerce etkisini sürdüren kar yağışı bugün öğle saatlerinde yeniden yağmaya başladı. Hafi şekilde yağan ve gün boyu etkisi olan kar yağışı akşam saatlerinde etkisini artırdı. Kent yeniden beyaza bürünürken trafikte her hangi bir aksama olmadı. Belediye ekipleri şehrin işlek caddelerinde yol ve kaldırım temizliği yaptı. Kar yağışı nedeniyle birçok noktada kartpostallık görüntüler oluşurken, karla kaplanan park ve bahçeler sessizliğe büründü. Hava sıcaklığının sıfırın altında eksi 9 olduğu ilde Meteoroloji 8. Bölge Müdürlüğü hava sıcaklıklarının daha da düşeceğini belirtirken, vatandaşların dikkatli olmaları gerektiğini duyurdu.

Kar yağışına dışarıda yakalanan Sadi İn (20), "Çok şükür abi 1 haftadır memleketimize kar yağıyor. Bayadır böyle bir kar yağmıyordu. Çok şükür berekettir" dedi.